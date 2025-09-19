Aaj Ka Tarot Rashifal, 20 सितंबर 2025 : तुला राशि का भाग्य साथ दे सकता है, कुंभ राशि वाले रहें शत्रुओं से सावधान, 20 सितंबर का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 सितंबर2025 : आज का दिन शनिवार भगवान शनि देव की पूजा का दिन है। चन्द्रमा आज सिंह में संचार करेंगे। मेष राशि वाले आज आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। वृषभ और मिथुन राशि का कानूनी और संपत्ति विवाद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए नई योजनाएं शुरू करें करने का दिन है। सिंह राशि वालों को नौकरी/रोजगार के अवसर मिलेंगे। कन्या को नए कार्यों की योजना सफल होगी। तुला का आज भाग्य साथ देगा। वृश्चिक को निवेश व वित्तीय मामलों में लाभ मिल सकता है। कुंभ मेहनत की सराहना होगी, शत्रु से सावधान रहें। मीन को सफलता के अवसर मिलेंगे , नए संबंध लाभ देंगे। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।