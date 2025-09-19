Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal, 20 सितंबर 2025 : तुला राशि का भाग्य साथ दे सकता है, कुंभ राशि वाले रहें शत्रुओं से सावधान, 20 सितंबर का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 20 September 2025 : शनिवार के दिन शनि देव की कृपा और सिंह में चंद्रमा का संचार। जानें टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक का राशिफल – नौकरी, निवेश, भाग्य और सफलता के खास संकेत।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 19, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal
Aaj Ka Tarot Rashifal, 20 सितंबर 2025 : तुला राशि का भाग्य साथ दे सकता है, कुंभ राशि वाले रहें शत्रुओं से सावधान, 20 सितंबर का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 सितंबर2025 : आज का दिन शनिवार भगवान शनि देव की पूजा का दिन है। चन्द्रमा आज सिंह में संचार करेंगे। मेष राशि वाले आज आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। वृषभ और मिथुन राशि का कानूनी और संपत्ति विवाद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए नई योजनाएं शुरू करें करने का दिन है। सिंह राशि वालों को नौकरी/रोजगार के अवसर मिलेंगे। कन्या को नए कार्यों की योजना सफल होगी। तुला का आज भाग्य साथ देगा। वृश्चिक को निवेश व वित्तीय मामलों में लाभ मिल सकता है। कुंभ मेहनत की सराहना होगी, शत्रु से सावधान रहें। मीन को सफलता के अवसर मिलेंगे , नए संबंध लाभ देंगे। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। साथ ही आज आप आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज खुद को दूसरे लोगों के सामने बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करेंगे। जिससे समाज में आज आपकी छवि और निखरकर सामने आएगी। हालांकि, आज आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो सकता है जिस वजह से आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल (Today's Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों का आज किसी से सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद हो सकता है। हालांकि, आज आप अपने कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे। यात्राओं का योग बन रहा है।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोए रह सकते हैं। आज कुछ कल्पनाएं आपके मन को बेचैन कर सकती हैं। नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं।

सिंह टैरो राशिफल (Today's Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को इस समय कई अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आज आपका दांपत्य जीवन सामान्य से ठीक रहेगा। आपको फिलहाल, नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में नए कार्यों की योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी अच्छा होगा।

तुला टैरो राशिफल (Today's Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस राशि के जातकों को प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आज आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज आपके मन में शांति होगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी साबित होगा। आज वित्तीय कार्य निपटाने और नए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। राजकीय कार्यों में लाभ होगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Daily Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज समय प्रबंधन से कई रुके काम कर सकते हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं, आज अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Daily Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि को जातकों को आज मेहनत की सराहना मिलेगी। लेकिन आज शत्रुओं आपके प्रति मन में अधिक ईर्षा रख सकते हैं। साथ ही आज तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए फिलहाल, कामयाबी का रास्ता खुलेगा। नए संबंधों से आपको फायदा मिलेगा। साथ ही आज लोगों के सामने आपका कार्य कौशल उभरकर सामना आएगा। आपको आज घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह वांछित सहयोग मिलेगा।

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

