Surya Ketu Yuti 2025: सिंह राशि में सूर्य-केतु का मिलन, इन राशियों पर बढ़ेगा संकट

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा, अधिकार, आत्मसम्मान और जीवन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि केतु त्याग, आध्यात्मिकता और कर्मों के सबक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सूर्य और केतु साथ आते हैं, तो ये समय बदलाव और चुनौतियां दोनों लाता है। यह अहंकार की परीक्षा लेता है, आत्मचिंतन करवाता है और हमें विनम्रता भी सिखाता है। लेकिन साथ ही यह करियर, प्रतिष्ठा, सेहत और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उलझन और अचानक बदलाव भी ला सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी और धैर्य के साथ बिताने का है। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका ज्यादा असर महसूस होगा और उनके लिए क्या उपाय हैं।