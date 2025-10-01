Surya Mangal Yuti 2025: सूर्य और मंगल की युति,17 अक्टूबर से बदल सकती है इन राशियों की किस्मत

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय है। आपको निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। जीवन में चल रहे विवाद खत्म होंगे और सुकून मिलेगा। संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा।