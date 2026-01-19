19 जनवरी 2026,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Surya Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के आखिरी में सूर्य करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन तीन राशियों की होगी तगड़ी कमाई!

Surya Nakshatra Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य जल्द ही जनवरी के आखिरी में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र गोचर से किन राशिवालों को लाभ होगा।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 19, 2026

Surya Nakshatra Gochar 2026

Surya Nakshatra Gochar 2026: सूर्य और चंद्रमा को मित्र ग्रह माना जाता है। जनवरी के महीने में 24 जनवरी को सूर्य ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन सारी राशियों पर असर डालने वाला है। सूर्य के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इस दौरान इन्हें करियर, लव लाइफ और सेहत का लाभ मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से लाभ होगा।

इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

वृषभ राशि
सूर्य के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इस समय में आपको बिजनेस में कोई नई डील मिल सकती है। वहीं आपके करियर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जीवनसाथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाने की संभावना है।

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इस समय हो सकता है। परिवार में आप एक मुखिया का काम करेंगे। इसके साथ ही नौकरी के नये अवसर आपको इस समय में मिल सकते हैं। समाज में मान- सम्मान बढ़ेगा।

धनु राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन करने से धनु राशि के जातकों को धन का लाभ हो सकता है। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है। करियर में मनचाही सफलता हाथ लगेगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है।

19 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के आखिरी में सूर्य करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन तीन राशियों की होगी तगड़ी कमाई!

