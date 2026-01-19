Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 जनवरी से शनि का बड़ा असर: इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत, धन लाभ के योग

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : शनि नक्षत्र गोचर: 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, कमाई में होगा जबरदस्त उछाल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Shani Nakshatra Parivartan 2026: जब भी शनि ग्रह, या भगवान शनि, राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका असर सब पर पड़ता है। अभी, शनि मीन राशि में है, जो बृहस्पति का घर है, और वह पूरे साल वहीं रहेगा। लेकिन इस साल, वह तीन बार नक्षत्र बदलेगा। पहला बदलाव 20 जनवरी, 2026 को दोपहर 12:13 बजे होगा, जब शनि अपने ही नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेगा। तीन भाग्यशाली राशियों के लिए, यह बदलाव पूरी तरह से गेम-चेंजर साबित होगा।
मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए। शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए एक लकी चार्म जैसा है। आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा, और काम में चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो ज़्यादा सैलरी की उम्मीद करें। खर्चे कम होंगे, और आपको पारिवारिक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है।
कर्क राशि वालों के लिए, यह गोचर सोने जैसा है। पैसे की चिंता? उन्हें भूल जाइए। बिज़नेस में तरक्की होगी, और अगर आपने विदेश में काम करने का सपना देखा है, तो यह सच हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, और पैसा कई जगहों से आ सकता है। कर्क राशि के बिज़नेसमैन—मुनाफा बढ़ेगा, और आप अपने बिज़नेस को बढ़ते हुए देखेंगे। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी? वह भी ऊपर जाएगी।
मकर राशि वालों, शनि का गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपके काम में सफलता आपको सच्ची खुशी देगी। बड़े सौदे आखिरकार पूरे हो सकते हैं, और आपके निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपके बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आपको हैरान कर सकती है। कुल मिलाकर, यह असली फायदे का समय है।
कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त पैसों के मामले में अच्छा है। शनि आपकी राशि से धन और वाणी के घर में घूम रहा है, तो कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर कहीं पैसा फंसा था, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद है। बचत में भी इजाफा हो सकता है। आपकी बातों में अब ज्यादा गंभीरता और असर दिखेगा, तो लोग आपको और ध्यान से सुनेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या सैलेरी बढ़ने के आसार हैं। कारोबारियों के लिए भी नए सौदे या फायदेमंद डील मिल सकती हैं। घर में भी पैसों की स्थिरता की वजह से माहौल अच्छा रहेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग