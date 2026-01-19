Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 जनवरी से शनि का बड़ा असर: इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत, धन लाभ के योग

कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त पैसों के मामले में अच्छा है। शनि आपकी राशि से धन और वाणी के घर में घूम रहा है, तो कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर कहीं पैसा फंसा था, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद है। बचत में भी इजाफा हो सकता है। आपकी बातों में अब ज्यादा गंभीरता और असर दिखेगा, तो लोग आपको और ध्यान से सुनेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या सैलेरी बढ़ने के आसार हैं। कारोबारियों के लिए भी नए सौदे या फायदेमंद डील मिल सकती हैं। घर में भी पैसों की स्थिरता की वजह से माहौल अच्छा रहेगा।