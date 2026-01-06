Surya Uttarayan 2026: 22 दिसंबर या मकर संक्रांति के दिन कब होता है उत्तरायण, यहां जानिए क्या है सच



मकर संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी दिन से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। स्नान और दान का कार्य भी शुरू होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो 22 दिसंबर से दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं और 22 जून से दिन छोटे होना शुरू हो जाता है। राघवेंद्राचार्य जी ने कहा की शास्त्रों में भी सूर्य उत्तरायण 22 दिसंबर से ही हो जाता है। ऐसे में दिसंबर से ही सूर्य उत्तरायण हो चुका है। 14 जनवरी के दिन से मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन। दिसंबर के महीने में मलमास होता है, इसलिए दिसंबर के दिन से मांगलिक काम शुरू नहीं होते हैं।