दो दिन बाद बदलने वाले हैं इन राशियों के दिन, बढ़ेगा पद, मिलेगा सम्मान

भोपालPublished: May 13, 2023 11:45:47 am Submitted by: Sanjana Kumar

These Zodiac sign will get good luck after two days due to sun transit: सूर्य देव 15 मई को सुबह 11 बजकर 32 मिनट पर यह राशि परिवर्तन करेंगे। चूंकि सूर्य देव एक राशि में एक महीना गुजारते हैं, तो इस हिसाब से वे पूरे एक साल बाद वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं।