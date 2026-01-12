प्यार में भी नहीं झुकते ये 5 राशि वाले लोग, माफी मांगने में करते हैं देर

सिंह राशि वाले दिल से अच्छे, मिलनसार और प्यार लुटाने वाले होते हैं, लेकिन उनका घमंड अक्सर आड़े आ जाता है। उन्हें तारीफ़ और सम्मान बहुत प्रिय होता है। ऐसे में पहले माफ़ी मांगना उन्हें अपनी इज़्ज़त पर आंच जैसा लगता है। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं वे कमज़ोर न दिख जाएं। भले ही वे अंदर ही अंदर जान रहे हों कि गलती उनकी है, फिर भी वे सामने वाले के पहले कदम उठाने का इंतज़ार करते हैं। हालांकि, जब सिंह राशि वाले माफ़ी मांगते हैं, तो वह दिल से और पूरे सम्मान के साथ होती है।