प्यार में भी नहीं झुकते ये 5 राशि वाले लोग, माफी मांगने में करते हैं देर

ज्योतिष के अनुसार, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मेष राशि वाले लोग माफी मांगने में सबसे ज्यादा हिचकिचाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें पछतावा नहीं होता, बल्कि उनका स्वभाव, सोच और अहंकार उन्हें पहला कदम उठाने से रोक देता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 12, 2026

Zodiac Signs Struggle to Apologize First in Love (PC:GEMINI GENERATED)

Zodiac Signs Struggle to Apologize First in Love (PC:GEMINI GENERATED)

माफी किसी भी रिश्ते को जोड़ने वाला सबसे मज़बूत गोंद हो सकती है, लेकिन हर इंसान के लिए “सॉरी” कहना आसान नहीं होता। घमंड, ईगो, ज़िद और अपनी बात पर अड़े रहने की आदत कई बार रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी गलती मानने के बावजूद भी पहले माफ़ी मांगने से बचती हैं। इन राशियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे माफ़ी को कमज़ोरी से जोड़कर देखती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही राशियों के बारे में विस्तार से।

सिंह राशि और घमंड का टकराव (Leo Zodiac Sign)

सिंह राशि वाले दिल से अच्छे, मिलनसार और प्यार लुटाने वाले होते हैं, लेकिन उनका घमंड अक्सर आड़े आ जाता है। उन्हें तारीफ़ और सम्मान बहुत प्रिय होता है। ऐसे में पहले माफ़ी मांगना उन्हें अपनी इज़्ज़त पर आंच जैसा लगता है। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं वे कमज़ोर न दिख जाएं। भले ही वे अंदर ही अंदर जान रहे हों कि गलती उनकी है, फिर भी वे सामने वाले के पहले कदम उठाने का इंतज़ार करते हैं। हालांकि, जब सिंह राशि वाले माफ़ी मांगते हैं, तो वह दिल से और पूरे सम्मान के साथ होती है।

वृश्चिक राशि की चुप्पी (Scorpio Zodiac Sign)

वृश्चिक राशि वाले भावनात्मक होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर होते हैं। वे कमज़ोरी दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। माफ़ी मांगना उन्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे उन्होंने अपनी भावनात्मक ढाल हटा दी हो। अगर उनका दिल दुखा हो, तो वे सॉरी कहने के बजाय चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अंदर पछतावा होने के बावजूद भी वे पहले कदम से बचते हैं।

मकर राशि का लॉजिक (Capricorn Zodiac Sign)

मकर राशि वाले व्यावहारिक और ज़िम्मेदार होते हैं। वे तभी माफ़ी मांगते हैं जब उन्हें पूरा यक़ीन हो जाए कि गलती सच में उनकी ही है। भावनाओं से ज़्यादा उन्हें तर्क और सच्चाई पर भरोसा होता है। बिना वजह सॉरी कहना उन्हें दिखावा लगता है। बाहर से वे ठंडे लग सकते हैं, लेकिन असल में वे बस न्याय और स्पष्टता चाहते हैं।

कुंभ राशि की सोच (Aquarius Zodiac Sign)

कुंभ राशि वाले हर बात को दिमाग़ से समझने की कोशिश करते हैं। वे झगड़े को भी एक समस्या की तरह देखते हैं, भावना की तरह नहीं। कई बार उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनकी बातों से सामने वाले को कितनी ठेस पहुंची है। उन्हें अंदर से बुरा तो लगता है, लेकिन वे इसे शब्दों में बदलने में देर करते हैं।

मेष राशि का तेज स्वभाव (Aries Zodiac Sign)

मेष राशि वाले जोश में जल्दी रिएक्ट करते हैं और उतनी ही जल्दी आगे भी बढ़ जाते हैं। वे झगड़े को ज़्यादा खींचना पसंद नहीं करते। माफ़ी मांगने के बजाय वे ऐसा दिखाना बेहतर समझते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि, वे दिल में ज़्यादा समय तक नाराज़गी नहीं रखते।

Published on:

