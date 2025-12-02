Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Unpredictable Zodiac Signs: प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां, समझ पाना बेहद मुश्किल

Unpredictable Zodiac Signs: मिथुन, वृश्चिक, कुंभ और धनु राशि वालों का नेचर तेजी से बदलता है, इसलिए इन्हें रिश्तों में सबसे अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। लेकिन सही समझ, खुली बातचीत और इमोशनल स्पेस मिले तो ये चारों राशियां बेहतरीन, लॉयल और रोमांचक साथी साबित होती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 02, 2025

प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां

प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां (pc: freepik)

Unpredictable Zodiac Signs: आज के मॉडर्न रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी और कम्पैटिबिलिटी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषय हैं। हर राशि की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें रिश्तों में बेहद अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। उनका बदलता मूड, तेज दिमाग या फ्री-स्पिरिटेड नेचर उन्हें दिलचस्प तो बनाता है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल भी।

यहाँ ऐसी चार राशियां हैं जिनका व्यवहार रिश्तों में अक्सर अप्रत्याशित (Unpredictable Zodiac Signs) माना जाता है—

मिथुन (Gemini) – मूड स्विंग्स की मास्टर

मिथुन राशि को सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। यह राशि बुद्धिमान, जिज्ञासु और बातचीत में माहिर होती है। उनका दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि उनका मूड भी उसी स्पीड से बदल जाता है। कभी वे आपको बहुत प्यार और ध्यान देंगे, तो कभी अचानक थोड़े दूर या व्यस्त लगेंगे। मिथुन को रिश्ते में वैरायटी, मानसिक उत्तेजना और खुलकर बात चाहिए। अगर उन्हें यह न मिले, तो वे धीरे-धीरे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जो उन्हें समझ ले, उसके लिए वे बेहद मजेदार और रोमांचक पार्टनर साबित होते हैं।

वृश्चिक (Scorpio) – भावनाओं का रहस्य

वृश्चिक को लोग इंटेंस और लोयल मानते हैं, लेकिन उनका इमोशनल वर्ल्ड बहुत गहरा और रहस्यमय होता है। एक पल वे पूरी तरह प्यार में डूबे हुए दिखेंगे, और अगले ही पल अचानक शांत या दूर हो सकते हैं। वे अपनी भावनाएँ आसानी से शेयर नहीं करते, जिससे पार्टनर अक्सर कन्फ्यूज रहता है। लेकिन एक बार भरोसा हो जाए, तो वृश्चिक सबसे ज्यादा वफादार और समर्पित साथी बनते हैं।

कुंभ (Aquarius) – फ्री स्पिरिट लवर

कुंभ राशि स्वतंत्र सोच वाली और नॉन-कन्वेंशनल होती है। उन्हें स्पेस, आज़ादी और मानसिक कनेक्शन चाहिए। अगर उन्हें लगे कि कोई रिश्ता उन्हें रोक रहा है, तो वे तुरंत दूर होने लगते हैं। उनका डिटैचमेंट अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि वे अंदर से बहुत केयरिंग होते हैं बस अपनी तरह से प्यार करते हैं।

धनु (Sagittarius) – एडवेंचर का दीवाना

धनु राशि (Dhanu Rashi) खुले दिल, खुशी और रोमांच का प्रतीक है। वे जल्दी प्यार में पड़ सकते हैं और उतनी ही जल्दी पीछे भी हट सकते हैं, खासकर जब उन्हें लगे कि रिश्ता उन्हें बांध रहा है। उन्हें फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन और नए अनुभव चाहिए होते हैं। ईमानदार होते हैं, लेकिन उनकी बेबाकी और अनप्रेडिक्टेबल नेचर कभी-कभी रिश्तों में चुनौती बन जाती है।

ये भी पढ़ें

Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल खत्म होने से पहले करें ये उपाय: घर ले आएं ये 5 वास्तु चीजें, बढ़ सकती है धन-संपत्ति
वास्तु टिप्स
Ghar Ke Liye Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 09:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Unpredictable Zodiac Signs: प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां, समझ पाना बेहद मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Name Astrology: बला की खूबसूरत होती है इस नाम की लड़कियां, अपनी सुंदरता से सबको लेती हैं मोह

Name Astrology
धर्म/ज्योतिष

Tula Rashifal 2026: नए साल में तुला राशि वाले बरतें सावधानी, आ सकती हैं ये दिक्कतें

Tula Rashifal 2026
राशिफल

आज का टैरो राशिफल: कर्क, वृश्चिक की होगी चांदी! सिंह राशि वालों को क्यों सताएगी बेचैनी?

Tarot Card Reading 3 December 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 3 December 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ के लिए शुभ, बाकी राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला दिन

Aaj Ka Rashifal 3 December 2025
राशिफल

Shukraditya Yog 2025: दिसंबर के महीने में बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशि वालों की होगी चांदी ही चांदी

Shukraditya Yog 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.