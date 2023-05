Vakri Shani 2023: शनि की उल्टी चाल से बदल जाएंगे इन लोगों के दिन, न्याय के देवता इन्हें बनाएंगे 'राजाÓ, जिएंगे रॉयल लाइफ

भोपालPublished: May 17, 2023 03:24:32 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vakri Shani 2023: These zodiac sign get good luck in 141 days, be rich: राशि चक्र की 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी हैं, जिन पर शनि देव अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। आपको बता दें कि 17 जून 2023 की रात को 10 बजकर 48 मिनट पर शनि कुंभ राशि में उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे।