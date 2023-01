Videsh Yatra Yoga In Kundli जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति बनाती है विदेश यात्रा के योग, अपनी कुंडली देख जानें आप कहां जाने वाले हैं

विदेश जाना (Videsh Yatra Yoga In Kundli) हर किसी की किस्मत में नहीं होता। किस्मत की ये बात कुंडली के ग्रहों और उनकी कुछ विशेष स्थितियों पर ही निर्भर करती है। (Videsh Yatra Yoga In Kundli) उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर अभिमन्यु डब्बेवाला आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में विदेश जाने या वहां बसने के योग हैं कि नहीं...

भोपाल। कई लोगों की ख्वाहिश रहती है कि वे विदेश यात्रा (Videsh Yatra Yoga In Kundli) पर जाएं या फिर कोई सोचता है कि वह विदेश जाकर बस जाए। क्या आप भी विदेश जाने का सपना देखते हैं? या विदेश में बसने की आपकी भी ख्वाहिश है, जो पूरी नहीं हो रही है। इस लेख में पत्रिका.कॉम आपको बता रहा है कि (Videsh Yatra Yoga In Kundli) आपकी विदेश यात्रा तभी संभव है, जब आपकी कुंडली में इसके योग हों। इसीलिए विदेश जाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। किस्मत की ये बात कुंडली के ग्रहों और उनकी कुछ विशेष स्थितियों पर ही निर्भर करती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर अभिमन्यु डब्बेवाला आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में (Videsh Yatra Yoga In Kundli) विदेश जाने या वहां बसने के योग हैं कि नहीं...ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली (Videsh Yatra Yoga In Kundli) में विदेश यात्रा के योग हों तो उसे किसी ना किसी कारण से विदेश जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं हैं, तो आपके विदेश यात्रा के सारे प्रयत्न बेकार जाएंगे। यहां पढ़ें कुंडली में कैसे जानें कि आप विदेश यात्रा करेंगे या नहीं...(Videsh Yatra Yoga In Kundli)