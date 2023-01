Mauni Amavasya 2023 : जानें आखिर क्यों खास है मौनी अमावस्या, स्नान-ध्यान के लिए इन नियमों का रखें ध्यान

Religion and Spirituality

Astrology and Spirituality /

Submitted by:

इस लेख में पत्रिका.कॉम आपको बता रहा है मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya 2023 date and time) के दिन स्नान-ध्यान और इस दिन किए जाने वाले व्रत के नियम

भोपाल। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya 2023 date and time) के दिन मौन धारण कर स्नान दान करना महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में संगम के तट पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि इस दिन (Mauni Amavasya 2023 date and time) पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और अक्षय फल के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस लेख में पत्रिका.कॉम आपको बता रहा है मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya 2023 date and time) के दिन स्नान-ध्यान और इस दिन किए जाने वाले व्रत के नियम...