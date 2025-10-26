Vivah Muhurat 2025: 2, 3, 5 नवंबर सहित कुल 17 शुभ महुर्त …देवउठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन, 2025 के आखिरी दो महीने जानें विवाह के लिए सही तिथियां

Vivah Muhurat 2025: देवउठनी एकादशी, जो इस बार 2025 में 7 नवंबर को है, से शादियों का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। यह समय उन जोड़ों के लिए बहुत खास है, जो अपने जीवनसाथी के साथ बंधने का सपना देख रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के लिए कई शुभ तिथियां होती हैं, जिनमें लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं। 2025 के आखिरी दो महीने नवंबर और दिसंबर शादी के लिए सर्वोत्तम समय साबित हो सकते हैं। ऐसे में ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें 2025 के अंत में शादियों के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हो सकते हैं।