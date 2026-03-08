Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (9 मार्च से 15 मार्च तक), जानें कौन सा आपका Lucky Number और Lucky Colour

8. वृश्चिक राशि: पुरानी तकरार के बाद अब शांति और सद्भाव का समय है, हालांकि हल्की बेचैनी रह सकती है। काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़े तो पीछे ना हटे। स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे।अच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है।विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा।लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी।आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी... विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग रोज पिंक है।