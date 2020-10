दुर्गा पूजा उत्सव 2020 : ये चार दिन हैं बेहद खास, ऐसे होगी हर मनोकामना पूरी

: 2020 में नवरात्र कब है? Navratri 2020 mein kab hai

: दुर्गा पूजा के 10 दिन क्या हैं? What are the 10 days of Durga Puja?

: 2020 में कैसे आएगी मां दुर्गा? How will Maa Durga come in 2020?

: नवरात्रि कब है? Navratri kab hai

: दुर्गा पूजा किस राज्य में प्रसिद्ध है? Which state is famous for Durga Puja?

: 15 दिनों तक दुर्गा पूजा किस देश में मनाई जाती है? In which country is Durga Puja celebrated for 15 days?