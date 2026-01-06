Importance of fast or fasting: कौन सा व्रत है सबसे जरूरी? जानें फायदे और नियम

जीवन में आगे बढ़ने, मनोकामनाओं की पूर्ति और मानसिक-शारीरिक शांति के लिए व्रत-उपवास की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। व्रत केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा व्रत कौन-सा है, जिसका सही विधि से पालन करने पर जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो सकती हैं? ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर है, एकादशी व्रत।