यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में नकल: सपा सांसद सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

UP Board 2025 cheating in exam, Case filed against three including SP MP औरैया में यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल कराने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में सपा सांसद सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कॉलेज स्टाफ से पूछताछ कर रही है। डीएम-एसपी कॉलेज पहुंच गए थे।

औरैया•Mar 04, 2025 / 06:55 am• Narendra Awasthi

UP Board 2025 cheating in exam, Case filed against three including SP MP औरैया में परीक्षा केंद्र में नकल करने के आरोप में सपा सांसद, कॉलेज प्रबंधन और उसकी बहन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉलेज के अन्य कर्मचारी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके पहले सूचना मिलने पर परीक्षा केंद्र पहुंची एसडीम के साथ धक्का-मुक्की की गई। इसके पहले सूचना मिलने पर जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट के साथ परीक्षा केंद्र पहुंची। निरीक्षण के दौरान से रजिस्टर से नकल कराते पकड़ा गया। कार्रवाई के समय एसडीएम के साथ धक्का-मुक्की भी की गई। सूचना पाकर डीएम और एसपी भी परीक्षा केंद्र पहुंच गए। एटा से सपा सांसद देवेश शाक्य ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।