2025 Honda CB350, H’ness और RS भारत में लॉन्च, जानें कीमत, इंजन और स्पेसिफिकेशंस की पूरी डिटेल

Honda ने 2025 अपडेटेड मॉडल्स CB350, CB350 H’ness और CB350RS को भारत में लॉन्च कर दिया है। जानें इन बाइक्स की कीमत, इंजन स्पेसिफिकेशन, नए कलर ऑप्शंस और फीचर्स की पूरी डिटेल।

भारत•Apr 05, 2025 / 10:22 am• Rahul Yadav

2025 Honda CB350, H’ness and RS Launched in india: Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI) ने अपनी प्रीमियम मिड-साइज बाइक सेगमेंट को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 2025 की CB350, CB350 H’ness और CB350RS के अपडेटेड मॉडल्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन बाइक्स को नए और आकर्षक कर ऑप्शंस में पेश किया गया है, जिससे इनका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और फ्रेश नजर आता है। Honda की ये तीनों बाइक्स अब देशभर के सभी BigWing शोरूम्स पर उपलब्ध हैं।

2025 Honda CB350, H’ness और RS: इंजन और परफॉर्मेंस तीनों बाइक्स में एक जैसा दमदार 348.36cc, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो अब BS6 OBD2B और E20 फ्यूल कंप्लायंट है। यानी ये बाइक्स अब पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल पर भी चल सकती हैं। पावर की बात करें तो, CB350 H’ness और CB350RS में यह इंजन 5,500 RPM पर 21.07 हॉर्सपावर और 3,000 RPM पर 30 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, CB350 में टॉर्क थोड़ा कम यानि 3,000 RPM पर 29.5 Nm है। इन सभी बाइक्स में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूथ राइडिंग के लिए बेहतर है। स्टाइल और डिजाइन में बदलाव 2025 के मॉडल्स में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन स्टाइलिंग और कलर स्कीम को नया लुक दिया गया है। Honda ने हर वेरिएंट को एक नया फिनिश देने की कोशिश की है ताकि ग्राहक को ज्यादा ऑप्शंस मिल सकें। इन बाइक्स में क्लासिक रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये भी पढ़ें- Two wheeler servicing: कितने किलोमीटर के बाद करानी चाहिए बाइक और स्कूटी की सर्विसिंग? जानिए सही समय वेरिएंट और कीमतें CB350 की कीमत 2,15,500 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट 2,18,850 रुपये में आता है। की कीमत 2,15,500 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट 2,18,850 रुपये में आता है। CB350 H’ness के तीन वेरिएंट्स हैं। जिनकी कीमतें – DLX (2,10,500 रुपये), DLX PRO (2,13,500 रुपये ), और DLX PRO Chrome (2,15,500 रुपये) एक्स शोरूम हैं। CB350RS की कीमत 2,15,500 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 2,18,500 रुपये तक जाती है। नए कलर ऑप्शंस इन बाइक्स को कई शानदार और ट्रेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। इनमें Rebel Red Metallic, Pearl Igneous Black, Pearl Deep Ground Grey, Mat Axis Grey और Athletic Blue Metallic जैसे कलर्स शामिल हैं। ये भी पढ़ें- ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक: मार्च 2025 में कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, जानें Tata से लेकर Mahindra तक सभी का हाल

