क्या साइकिल पर भी GST की कटौती का लाभ मिलने वाला है, कितनी सस्ती हो जाएंगी साइकिलें?

GST On Cycle: हाल ही में सरकार ने GST रिफॉर्म किया है। जिसमें कई प्रोडक्ट कार, बाइक, आदि वस्तुओं के GST Rate घटाए गए है। इस रिफॉर्म के बाद बाइक, कार पर लोगों को फायदा होने जा रहा है। बाइक, कार के साथ ही साइकिल पर भी GST रेट की कटौती की गई है। साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे साइकिल खरीदने वाले कस्टमर्स को फायदा होने जा रहा है। इससे साइकिल प्रोडक्शन से जुड़े लोग भी खुश हैं। उद्योग जगत का कहना है कि इससे आम आदमी के लिए साइकिलें सस्ती होंगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।