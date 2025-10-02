Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Best Cars Under 8 Lakhs: GST रेट घटने बाद सस्ती हुई कारें, देखें 8 लाख के बजट वाली 5 पॉपुलर कारों पर कितना होगा फायदा?

हाल ही में सरकार ने कुछ कैटेगोरी में वाहनों पर जीएसटी (GST) की दर घटा दी है, जिससे कंपनियां भी कारों के रेट को कम रही है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और अब 8 लाख रुपये तक के बजट में उपलब्ध कई कॉम्पैक्ट एसयूवी और भी किफायती हो गई हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 02, 2025

Best Cars Under 8 Lakhs

Best Cars Under 8 Lakhs(Image-Company Official Page)

Best Cars Under 8 LakhsAfter GST Cut: GST रेट घटने बाद से ऑटो सेक्टर में एक नई ऊर्जा आ गई है। गाड़ियों के दाम काम होने से लोग खरीदने की सोच रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास को एक बजट कार की दरकार होती है। मिडिल क्लास खरीदारों के लिए 8 लाख रुपये तक की गाड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है। हाल ही में सरकार ने कुछ कैटेगोरी में वाहनों पर जीएसटी (GST) की दर घटा दी है, जिससे कंपनियां भी कारों के रेट को कम रही है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और अब 8 लाख रुपये तक के बजट में उपलब्ध कई कॉम्पैक्ट एसयूवी और भी किफायती हो हो गई हैं।

Best Cars Under 8 Lakhs: देखें कार


Tata Punch

टाटा पंच देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी में से एक है। यह अपने मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। यह कार ग्लोबल NCAP द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त कर चुकी है। पंच में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं।
कीमत(GST Cut के बाद)- 5,49,990 से शुरुआत (Ex-showroom)

Maruti Suzuki Fronx


मारुति फ्रोंक्स परफॉर्मेंस, लुक और फीचर्स के मामले में बढ़िया गाड़ी है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो इंजन की ड्राइविंग स्पीड, 99bhp पावर, 147.6Nm टॉर्क, 21.5kmpl माइलेज और डुअल-टोन इंटीरियर है। इसमें 9-इंच HD टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं हैं।
कीमत(GST Cut के बाद)- 6,93,900 से शुरुआत (Ex-showroom)

Nissan Magnite


निसान मैग्नाइट कम बजट में फीचर-लोडेड SUV चाहने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन नई सीएनजी किट भी है। 360-डिग्री कैमरा, 8.0-इंच टचस्क्रीन और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसी सुविधाएं इस गाड़ी में दी गई है।
कीमत(GST Cut के बाद)- 5.62 lakh से शुरुआत (Ex-showroom)

Renault Kiger

रेनॉल्ट किगर एक 5-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसमें 205 मिमी ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.0L नेचुरली एस्पिरेटेड या 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।
कीमत(GST Cut के बाद)-4,29,900 से शुरुआत (Ex-showroom)

Kia Sonet


Kia Sonet में 1 डीजल इंजन और 2 पेट्रोल इंजन उपलब्ध हैं। डीजल इंजन 1493 सीसी का है जबकि पेट्रोल इंजन 1197 सीसी और 998 सीसी का है। सोनेट 5 सीटर 4 सिलेंडर कार है और इसकी लंबाई 3995 मिमी, चौड़ाई 1790 मिमी और व्हीलबेस 2500 मिमी है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।
कीमत(GST Cut के बाद)-7.30 lakh से शुरुआत (Ex-showroom)

Best Cars Under 8 Lakhs: ग्राहकों को मिल रहा फायदा


जीएसटी दरों में कमी से कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों को सीधा फायदा हो रहा है। अब 8 लाख रुपये के बजट में खरीदारों को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिलेंगे। टाटा पंच और निसान मैग्नाइट जैसी किफायती SUV से लेकर मारुति फ्रॉन्क्स और किया सोनेट जैसे प्रीमियम ऑप्शन तक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 04:40 pm

Hindi News / Automobile / Best Cars Under 8 Lakhs: GST रेट घटने बाद सस्ती हुई कारें, देखें 8 लाख के बजट वाली 5 पॉपुलर कारों पर कितना होगा फायदा?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में नंबर 1 बनी ये कंपनी, Ather ने बनाई टॉप 3 की जगह

Electric Two Wheeler Sales September 2025
ऑटोमोबाइल

Tata Motors के लिए तुरुप का एक्का बनी ये SUV, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से रेस में हुई वापसी, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Auto Sales September 2025
ऑटोमोबाइल

Top 5 Safest Cars in India: भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारें, सेफ्टी फीचर्स में नंबर वन; कीमत 5.50 लाख से शुरू

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs
ऑटोमोबाइल

सिर्फ GST कटौती नहीं, दिवाली डिस्काउंट भी! Nexon, Amaze और Brezza समेत कई कारों पर मिल रही भारी छूट

Diwali Car Discount Offer
ऑटोमोबाइल

बादशाह ने खरीदी 12.75 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, इंस्टा पोस्ट में दिखाया शानदार लुक, देखें वीडियो

Badshah Rolls-Royce Cullinan
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.