Best Cars Under 8 Lakhs: GST रेट घटने बाद सस्ती हुई कारें, देखें 8 लाख के बजट वाली 5 पॉपुलर कारों पर कितना होगा फायदा?

Best Cars Under 8 LakhsAfter GST Cut: GST रेट घटने बाद से ऑटो सेक्टर में एक नई ऊर्जा आ गई है। गाड़ियों के दाम काम होने से लोग खरीदने की सोच रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास को एक बजट कार की दरकार होती है। मिडिल क्लास खरीदारों के लिए 8 लाख रुपये तक की गाड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है। हाल ही में सरकार ने कुछ कैटेगोरी में वाहनों पर जीएसटी (GST) की दर घटा दी है, जिससे कंपनियां भी कारों के रेट को कम रही है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और अब 8 लाख रुपये तक के बजट में उपलब्ध कई कॉम्पैक्ट एसयूवी और भी किफायती हो हो गई हैं।