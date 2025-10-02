Best Cars Under 8 Lakhs: GST रेट घटने बाद सस्ती हुई कारें, देखें 8 लाख के बजट वाली 5 पॉपुलर कारों पर कितना होगा फायदा?

Best Cars Under 8 Lakhs(Image-Company Official Page)
Best Cars Under 8 LakhsAfter GST Cut: GST रेट घटने बाद से ऑटो सेक्टर में एक नई ऊर्जा आ गई है। गाड़ियों के दाम काम होने से लोग खरीदने की सोच रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास को एक बजट कार की दरकार होती है। मिडिल क्लास खरीदारों के लिए 8 लाख रुपये तक की गाड़ियों की डिमांड ज्यादा रहती है। हाल ही में सरकार ने कुछ कैटेगोरी में वाहनों पर जीएसटी (GST) की दर घटा दी है, जिससे कंपनियां भी कारों के रेट को कम रही है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और अब 8 लाख रुपये तक के बजट में उपलब्ध कई कॉम्पैक्ट एसयूवी और भी किफायती हो हो गई हैं।
टाटा पंच देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी में से एक है। यह अपने मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। यह कार ग्लोबल NCAP द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त कर चुकी है। पंच में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं।
कीमत(GST Cut के बाद)- 5,49,990 से शुरुआत (Ex-showroom)
मारुति फ्रोंक्स परफॉर्मेंस, लुक और फीचर्स के मामले में बढ़िया गाड़ी है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो इंजन की ड्राइविंग स्पीड, 99bhp पावर, 147.6Nm टॉर्क, 21.5kmpl माइलेज और डुअल-टोन इंटीरियर है। इसमें 9-इंच HD टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं हैं।
कीमत(GST Cut के बाद)- 6,93,900 से शुरुआत (Ex-showroom)
निसान मैग्नाइट कम बजट में फीचर-लोडेड SUV चाहने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन नई सीएनजी किट भी है। 360-डिग्री कैमरा, 8.0-इंच टचस्क्रीन और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसी सुविधाएं इस गाड़ी में दी गई है।
कीमत(GST Cut के बाद)- 5.62 lakh से शुरुआत (Ex-showroom)
रेनॉल्ट किगर एक 5-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसमें 205 मिमी ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.0L नेचुरली एस्पिरेटेड या 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।
कीमत(GST Cut के बाद)-4,29,900 से शुरुआत (Ex-showroom)
Kia Sonet में 1 डीजल इंजन और 2 पेट्रोल इंजन उपलब्ध हैं। डीजल इंजन 1493 सीसी का है जबकि पेट्रोल इंजन 1197 सीसी और 998 सीसी का है। सोनेट 5 सीटर 4 सिलेंडर कार है और इसकी लंबाई 3995 मिमी, चौड़ाई 1790 मिमी और व्हीलबेस 2500 मिमी है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।
कीमत(GST Cut के बाद)-7.30 lakh से शुरुआत (Ex-showroom)
जीएसटी दरों में कमी से कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के ग्राहकों को सीधा फायदा हो रहा है। अब 8 लाख रुपये के बजट में खरीदारों को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिलेंगे। टाटा पंच और निसान मैग्नाइट जैसी किफायती SUV से लेकर मारुति फ्रॉन्क्स और किया सोनेट जैसे प्रीमियम ऑप्शन तक।
