Bluetooth Helmet: सफर में मिलेगा कॉलिंग और गाने का मजा, इन ब्लूटूथ हेलमेट में मिलता है नेविगेशन सपोर्ट भी

स्टीलबर्ड SBA-20 7विंग्स ब्लूटूथ हेलमेट

इसमें ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट दिया गया है और 48 घंटे तक का टॉक टाइम तथा 110 घंटे तक का स्टैंडबाय बैकअप मिलता है। यह ISI सर्टिफाइड फ्लिप-अप हेलमेट हाई इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल से बना है, जो मजबूत सुरक्षा देता है। रात में राइडिंग के लिए इसमें LED लाइट इंडिकेटर और वॉइस कमांड फीचर दिया गया है, जिससे नेविगेशन और भी आसान हो जाता है। लंबी राइड के दौरान बेहतर कम्फर्ट के लिए इसमें हवादार पैडिंग और नेक प्रोटेक्टर शामिल है। इसका इंटीरियर इटैलियन डिजाइन पर आधारित है, जो गर्म मौसम में भी वेंटिलेशन बनाए रखता है। इसकी कीमत करीब 4,799 रुपये है।