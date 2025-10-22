Patrika LogoSwitch to English

Bluetooth Helmet: सफर में मिलेगा कॉलिंग और गाने का मजा, इन ब्लूटूथ हेलमेट में मिलता है नेविगेशन सपोर्ट भी

ब्लूटूथ हेलमेट की मदद से राइडर बिना रुके म्यूजिक सुन सकते हैं और हैंड्स-फ्री कॉलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। लंबी यात्राओं के दौरान यह तकनीक राइड को आरामदायक बना देती है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 22, 2025

Bluetooth Helmet

Bluetooth Helmet(Image-Freepik)

Best Bluetooth Helmet: आजकल बाइक राइडर्स के बीच ब्लूटूथ हेलमेट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा देते हैं, बल्कि सफर को और भी आसान व मनोरंजक बना देते हैं। ब्लूटूथ हेलमेट की मदद से राइडर बिना रुके म्यूजिक सुन सकते हैं और हैंड्स-फ्री कॉलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। लंबी यात्राओं के दौरान यह तकनीक राइड को आरामदायक बना देती है। इन हेलमेट्स का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है मानो आप किसी कार के अंदर बैठे हों। खास बात यह भी है कि फुल फेस ब्लूटूथ हेलमेट गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में सुरक्षा और आराम भी देते हैं।

Bluetooth Helmet: जान लें कुछ ऑप्शन

स्टीलबर्ड SBH-32 एरोनॉटिक्स ब्लूटूथ हेलमेट
यह एडवांस ब्लूटूथ हेलमेट आधुनिक डिजाइन और बेहतरीन सुरक्षा के साथ आता है। इसमें ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 48 घंटे तक टॉक टाइम और 110 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देती है। इसका मतलब है कि राइडर लंबे सफर में भी कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। हेलमेट के डिजाइन में मल्टीपल एयर वेंट्स, विंड डिफ्लेक्टर और रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो हवा के दबाव और कंपन को कम करते हैं। इससे राइडिंग और भी स्थिर और आरामदायक बन जाती है। इसकी कीमत लगभग 4,399 रुपये है।

स्टीलबर्ड SBA-20 7विंग्स ब्लूटूथ हेलमेट
इसमें ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट दिया गया है और 48 घंटे तक का टॉक टाइम तथा 110 घंटे तक का स्टैंडबाय बैकअप मिलता है। यह ISI सर्टिफाइड फ्लिप-अप हेलमेट हाई इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल से बना है, जो मजबूत सुरक्षा देता है। रात में राइडिंग के लिए इसमें LED लाइट इंडिकेटर और वॉइस कमांड फीचर दिया गया है, जिससे नेविगेशन और भी आसान हो जाता है। लंबी राइड के दौरान बेहतर कम्फर्ट के लिए इसमें हवादार पैडिंग और नेक प्रोटेक्टर शामिल है। इसका इंटीरियर इटैलियन डिजाइन पर आधारित है, जो गर्म मौसम में भी वेंटिलेशन बनाए रखता है। इसकी कीमत करीब 4,799 रुपये है।

Bluetooth Helmet: ये दोनों भी हो सकते हैं ऑप्शन

वेगा स्मार्ट हेलमेट, वॉयस कमांड और GPS सपोर्ट
हेलमेट मार्किट में Vega Helmet काफी बढ़िया माना जाता है। इसमें राइडर को कॉल, म्यूजिक, वॉयस कमांड और GPS सपोर्ट की सुविधा मिलती है। बाइक राइडर के लिए यह हेलमेट काफी बढ़िया ऑप्शन है। इस हेलमेट की कीमत 4 से 5 हजार रूपये के आसपास है।

हेडफॉक्स N2 एयर 7 मेट्रो ब्लूटूथ हेलमेट
हेडफॉक्स का यह हेलमेट भी 5.2 ब्लूटूथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे राइडर कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन फीचर्स का फायदा उठा सकता है। इसमें वॉइस कंट्रोल सपोर्ट भी मिलता है, जिससे हैंड्स-फ्री अनुभव और बेहतर हो जाता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 48 घंटे का टॉक टाइम और 110 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देती है। इसे केवल 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। यह हेलमेट ISI सर्टिफाइड फ्लिप-अप मॉडल है, जो मजबूत सुरक्षा देता है। इसकी कीमत भी करीब 4,799 रुपये है।

Published on:

22 Oct 2025 04:37 pm

Bluetooth Helmet: सफर में मिलेगा कॉलिंग और गाने का मजा, इन ब्लूटूथ हेलमेट में मिलता है नेविगेशन सपोर्ट भी

