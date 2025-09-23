GST कटौती के बाद बजट फ्रेंडली नई कार खरीदने का प्लान है? देखें अगस्त 2025 की टॉप सेलिंग हैचबैक कारों की नई कीमतें

GST 2.0: भारत में अगस्त 2025 में कई कारें बिकी हैं। खासकर हैचबैक सेगमेंट में कुछ कारों को लोगों ने खूब पसंद किया। जिसमें Maruti Suzuki WagonR बेस्ट सेलिंग कार रही। वहीं Tata Tiago को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अगस्त 2025 में टॉप 5 सेलिंग हैचबैक कारों की लिस्ट में मारुति और टाटा का दबदबा देखने को मिला। हैचबैक सेगमेंट हमेशा से ही भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद रहा है।
हाल ही में सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली टू-व्हीलर्स और छोटी कारों पर GST दरों में कटौती की है। इसका सीधा असर हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियों पर पड़ा है, जिनकी कीमतें अब पहले से कम हो गई हैं। बजट में कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह बेहतरीन मौका है। आइए जानते हैं अगस्त 2025 की टॉप सेलिंग हैचबैक कारों की नई कीमतों के बारे में।
Maruti WagonR
मारुति वैगनआर लंबे समय से मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद रही है। इसका स्पेशियस इंटीरियर और भरोसेमंद माइलेज ग्राहकों को खूब पसंद आता है। Maruti WagonR- इसकी कीमत पहले 5.79 लाख से 7.13 लाख थी। GST छूट के बाद इस गाड़ी पर 80 हजार तक की छूट मिली है। जिससे अब ये गाड़ी 4.99 लाख से 6.42 लाख तक में मिल जाएगी।
Maruti Suzuki Baleno
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बात करें तो बलेनो टॉप लिस्ट में आती है। इसका स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स युवाओं को आकर्षित करते हैं। Maruti Suzuki Baleno- इसकी कीमत पहले 6.74 लाख से 9.96 लाख थी। GST छूट के बाद इस गाड़ी पर 86,000 तक की छूट मिली है। जिससे अब ये गाड़ी 5.99 लाख से 9.10 लाख तक में मिल जाएगी।
Maruti Suzuki Swift
स्पोर्टी डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस वाली स्विफ्ट अगस्त 2025 में भी टॉप सेलिंग कारों में शामिल रही। Maruti Suzuki Swift- इसकी कीमत पहले 6.49 लाख से 9.20 लाख थी। GST छूट के बाद इस गाड़ी पर 85,000 तक की छूट मिली है। जिससे अब ये गाड़ी 5.79 लाख से 8.39 लाख तक में मिल जाएगी।
Maruti Suzuki Alto
सस्ती और भरोसेमंद कार की बात हो तो ऑल्टो हमेशा से लिस्ट में रहती है। यह एंट्री-लेवल कार नए खरीदारों की पहली पसंद है। Maruti Suzuki Alto- इसकी कीमत पहले 4.23 लाख से 5.87 लाख थी। GST छूट के बाद इस गाड़ी पर 1 लाख 8 हजार तक की छूट मिली है। जिससे अब ये गाड़ी 3.70 लाख से 4.82 लाख तक में मिल जाएगी।
Tata Tiago
टाटा की टियागो ने अगस्त 2025 में अच्छी बिक्री दर्ज की। अपने मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एडवांस फीचर्स की वजह से यह ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। Maruti Suzuki Alto- इसकी कीमत पहले 4.99 लाख से 7.54 लाख थी। GST छूट के बाद इस गाड़ी पर 64 हजार तक की छूट मिली है। जिससे अब ये गाड़ी 4.57 लाख से 6.90 लाख तक में मिल जाएगी।
|कार मॉडल
|पहले की कीमत (लाख)
|जीएसटी छूट (तक)
|नई कीमत (लाख)
|Maruti WagonR
|5.79 – 7.13
|80,000
|4.99 – 6.42
|Maruti Suzuki Baleno
|6.74 – 9.96
|86,000
|5.99 – 9.10
|Maruti Suzuki Swift
|6.49 – 9.20
|85,000
|5.79 – 8.39
|Maruti Suzuki Alto
|4.23 – 5.87
|1,08,000
|3.70 – 4.82
|Tata Tiago
|4.99 – 7.54
|64,000
|4.57 – 6.90