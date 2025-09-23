GST कटौती के बाद बजट फ्रेंडली नई कार खरीदने का प्लान है? देखें अगस्त 2025 की टॉप सेलिंग हैचबैक कारों की नई कीमतें

GST 2.0: भारत में अगस्त 2025 में कई कारें बिकी हैं। खासकर हैचबैक सेगमेंट में कुछ कारों को लोगों ने खूब पसंद किया। जिसमें Maruti Suzuki WagonR बेस्ट सेलिंग कार रही। वहीं Tata Tiago को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अगस्त 2025 में टॉप 5 सेलिंग हैचबैक कारों की लिस्ट में मारुति और टाटा का दबदबा देखने को मिला। हैचबैक सेगमेंट हमेशा से ही भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद रहा है।