Royal Enfield बाइक्स खरीदें स्प्लेंडर से भी कम कीमत में, कुछ दिनों का है मौक़ा

नई दिल्ली: अगर भारत में किसी ऐसी बाइक की बात की जाए जो युवाओं और वयस्कों दोनों को ही एक समान रूप से पसंद आती है तो वह बाइक है रॉयल एनफील्ड की बुलेट जिसे ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों में खूब पसंद किया जाता है।

ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इस बाइक को खरीदना पसंद करते हैं लेकिन इसका बजट ज्यादा होने की वजह से वह इसे खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में हम आपको सेकंड हैंड बुलेट ( used Royal Enfield bikes ) ( less driven classic 350 ) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप droom ( droom used bikes ) ( droom Royal Enfield bikes ) ( droom 2020 offers ) ( droom lockdown offers ) वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहां पर कौन-कौन से रॉयल एनफील्ड बाइक अवेलेबल है। ( Royal Enfield Thunderbird )

रॉयल एनफील्ड मैकिस्मो ( machismo )

इस वेबसाइट पर अवेलेबल रॉयल एनफील्ड मैक्सिमो महज 80000 किलोमीटर चली हुई है जो साल 2003 का मॉडल है। इस बाइक की कीमत महज ₹50000 रखी गई है जो हीरो स्प्लेंडर से भी कम है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ( second hand classic 350 ) ( less driven classic 350 )

इस वेबसाइट पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 महल ₹55000 में अवेलेबल है और यह बाइक अब तक तकरीबन 22000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यह बाइक काफी बेहतरीन कंडीशन में है।

रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा ( second hand Electra )

रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 भारत में काफी पॉपुलर है और इसकी बिक्री भी काफी ज्यादा है। अगर आप इसे सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो वेबसाइट पर इस बाइक का साल 2010 मॉडल अवेलेबल है जो अब तक 12000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है और वेबसाइट इसके लिए ₹40000 की कीमत मांग रही है।