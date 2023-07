बरसात के मौसम में कार के शीशों पर इस वजह से जमती है धुंध, इन टिप्स से कर सकतें साफ

Published: Jul 03, 2023

How to remove team from the car windows: गाड़ियों के शीशों पर भाप तब जमती जब गाड़ी के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से कम होता है। आप अपनी कार के MID पर या गूगल पर बाहरी टेम्प्रेचर को देख सकते हैं। उसके मुताबिक अंदर के तापमान में 2 डिग्री कम कर सकते हैं।

How to remove team from the car windows

How to remove team from the car windows: यदि आपकी कार के शीशों या विंडशील्ड के बाहर धुंध हो रही है, तो इसका मतलब है कि बाहर संघनन हो रहा है क्योंकि कार के अंदर टेंपरेचर कार के बाहर के बाहर के टेंपरेचर से ज्यादा ठंठा है। जैसा की हम जानते हैं कि कार चलाने के लिए अच्छी वीजिविल्टी की जरुरत पड़ती है। बारिश के मौसम में धुंध और संघनन जैसी साधारण समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।