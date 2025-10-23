GST 2.0: जीएसटी रिफार्म के बाद एक महीने में खूब बिकी कारें, दोगुनी हुई बिक्री, ये कंपनी रही टॉप पर



मारुति सुजुकी ने इस दौरान में 3.5 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की। छोटे वाहनों पर टैक्स घटने से मारुति की मांग में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। टाटा मोटर्स की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 33% की वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह रही कि कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 37% की जबरदस्त उछाल आया, जिससे EV बाजार में टाटा की मजबूत स्थिति और पुख्ता हुई। हुंडई ने भी शानदार प्रदर्शन किया और औसतन हर दिन करीब 2,500 कारोंकी खुदरा बिक्री की। महिंद्रा, किआ और टोयोटा(Mahindra, Kia, Toyota) की बात करें तो इन तीनों कंपनियों की संयुक्त बिक्री 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट्स के बीच रही। जीएसटी कटौती से कॉम्पैक्ट एसयूवी और छोटी कारों की कीमतें घटीं, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे ग्राहकों ने खरीदी पूरी की।