GST 2.0: जीएसटी रिफार्म के बाद एक महीने में खूब बिकी कारें, दोगुनी हुई बिक्री, ये कंपनी रही टॉप पर

Car Sale Record After GST 2.0(Image-Freepik)
GST 2.0 के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नया बूस्ट देखा गया है। भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर इस बार के त्योहारी सीजन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि जीएसटी 2.0 प्रणाली लागू होने के बाद सिर्फ एक महीने में कार बिक्री दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई है। 22 सितंबर 2025 को लागू हुए इस अपडेटेड टैक्स सिस्टम के बाद बिक्री का आंकड़ा 5 लाख यूनिट्स के पार चला गया। वित्त मंत्री के अनुसार, अक्टूबर महीने में यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री 6.5 से 7 लाख यूनिट्स तक पहुंच सकती है।
GST में कटौती से ग्राहकों को सीधा लाभ मिला, जिसका असर ऑटो शोरूम्स पर नजर आया। 22 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 के बीच प्रमुख वाहन कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया।
मारुति सुजुकी ने इस दौरान में 3.5 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की। छोटे वाहनों पर टैक्स घटने से मारुति की मांग में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। टाटा मोटर्स की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 33% की वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह रही कि कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 37% की जबरदस्त उछाल आया, जिससे EV बाजार में टाटा की मजबूत स्थिति और पुख्ता हुई। हुंडई ने भी शानदार प्रदर्शन किया और औसतन हर दिन करीब 2,500 कारोंकी खुदरा बिक्री की। महिंद्रा, किआ और टोयोटा(Mahindra, Kia, Toyota) की बात करें तो इन तीनों कंपनियों की संयुक्त बिक्री 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट्स के बीच रही। जीएसटी कटौती से कॉम्पैक्ट एसयूवी और छोटी कारों की कीमतें घटीं, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे ग्राहकों ने खरीदी पूरी की।
त्योहारी डिमांड और ऑटो सेल्स बूम से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला। इस अवधि में करीब 50 लाख अस्थायी नौकरियां सृजित हुई, जिससे बाजार में उपभोक्ता खर्च दोनों में बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST 2.0 सुधारों ने उपभोक्ता खर्च और वाहन बिक्री, दोनों को नई गति दी है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग