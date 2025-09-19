Maruti, Tata, Mahindra की पसंदीदा कारों पर GST कटौती, कितनी कम हुई कीमतें, जानें कितनी होगी बचत

GST रेट में बदलाव का फायदा देशभर के कार कस्टमर्स को होने जा रहा है। देशभर में लागू होने वाले संशोधित जीएसटी 2.0 नियमों का असर ऑटो सेक्टर में जमकर दिखाई देने लगा है। कार निर्माता कंपनियों ने टैक्स सुधारों का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी और इसी के साथ कई बड़ी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। जिसमें Maruti, Tata, Mahindra जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।