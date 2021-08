Hero MotoCorp ने इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोगो बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया दर्ज

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करा है। कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े बाइक लोगो को तैयार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।

Hero MotoCorp ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर प्लांट में रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर एक बड़े क्षेत्र में कंपनी ने अपनी सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल ‘Hero Splendor’ को फॉर्म में खड़ा कर यह लोगो तैयार किया। कंपनी ने इस लोगो को बनाने की प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो भी ट्वीट किया है। कंपनी का कहना है कि लोगो को बनाने की प्लानिग में 90 दिनों की कड़ी मेहनत लगी है। इसे पूरा करने में करीब 300 घंटे लगे।

What happens when 100 brilliant minds come together? A world record is made. With 90 days of planning and 300 hours of dedication.

Watch the video to know more. pic.twitter.com/QAdK4CijUO