Car/Bike Tyre Pressure in Summer: गर्मियों में बढ़ सकता है टायर फटने का खतरा, जानिए कितना होना चाहिए सही टायर प्रेशर?

Car Tyre Pressure: जानिए गर्मी के असर से टायर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है, सही टायर प्रेशर बनाए रखने के लिए टिप्स, और क्यों यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है।

भारत•Apr 13, 2025 / 03:36 pm• Rahul Yadav

Car/Bike Tyre Pressure in Summer

How To Maintain Car Tyre Pressure in Summer Season: गर्मियों के मौसम में कार की देखभाल करना और भी जरूरी हो जाता है, खासकर टायर प्रेशर को लेकर। तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर आपकी कार के टायरों पर सीधा पड़ता है। अगर आप टायर प्रेशर की अनदेखी करते हैं, तो इससे न केवल गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं गर्मियों में टायर प्रेशर क्यों जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।