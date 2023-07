बारिश के दिनों में आप के भी हेलमेट से आती है बदबू? साफ करने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स और ट्रिक्स

Published: Jul 17, 2023 05:02:34 pm Submitted by: Shivam Shukla

How to remove bad small in Helmet: काफी दिनों तक लगातार मोटरसाइकिल हेलमेट का इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर से गंदी बदबू आने लगती है। आइए हम बताते हैं इसे आसानी से कैसे दूर किया जा सकता है।

How to clean Helmet