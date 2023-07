बारिश में अपनी गाड़ियों का कैसे रखें ख्याल? जान लीजिए कुछ आसान टिप्स

नई दिल्लीPublished: Jul 02, 2023 11:28:49 am Submitted by: Shivam Shukla

How to take care of your vehicles in rain: बारिश आपकी कार को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बारिश के चलते सड़कों पर और अंडरपास में पानी इकठ्ठा हो जाता है। इसके चलते कारों में जंग और स्टार्ट नहीं होने की समस्या देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कैसे अपनी कार का रखें ख्याल।

How to take care of your vehicles in rain: मानसून का आगाज हो चुका है। इसके साथ लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का पड़ता है। बारिश आपकी कार को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बारिश के चलते सड़कों पर और अंडरपास में पानी इकठ्ठा हो जाता है। इसके चलते कारों में जंग और स्टार्ट नहीं होने की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में आपको अपनी गाड़ियों का अधिक ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी चिंता दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा है।