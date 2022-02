आज ही के दिन इस शख़्स को मिला था देश का पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस! जानिए क्या है Air India कनेक्शन

JRD Tata ने 1932 में अक्टूबर महीने की एक सुबह उन्होनें कराची से एक पुस मोथ (एयरक्रॉफ्ट का मॉडल) से बॉम्बे (अब मुंबई) के लिए उड़ान भरी और 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरते हुए वो आगे बढ़ते गएं।

On this day in 1929, JRD Tata became the first Indian to receive a commercial pilot's license