Mahindra के लिए गेम चेंजर साबित हुई SUVs, बना दिया सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड

मार्च 2025 में शानदार प्रदर्शन महिंद्रा का मार्च 2025 का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जब कंपनी ने 50,835 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत ज्यादा है। भारत में, कंपनी ने 48,048 कारें बेचीं, जो मार्च 2024 की 40,631 यूनिट्स के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, महिंद्रा ने विदेशों में 2,787 यूनिट्स का निर्यात किया। इसी महीने, महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XEV 9e और BE 6 की डिलीवरी भी शुरू की, जो इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत करती है।

भारत की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता बनी महिंद्रा महिंद्रा ने इस साल कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता बन चुकी है और रेवेन्यू के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट, विजय नाकरा ने बताया कि मार्च में कंपनी ने कुल 48,048 एसयूवी बेचीं, जो 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, हल्के कमर्शियल वाहन (LCV) सहित कुल बिक्री 83,894 यूनिट्स तक पहुंची, जो पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत ज्यादा है।

महिंद्रा XEV 9e और BE 6: नई इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा ने अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और BE 6 की डिलीवरी शुरू कर दी है। दोनों गाड़ियों में 79 kWh की बैटरी दी गई है। महिंद्रा BE 6 की रेंज 682 किलोमीटर और XEV 9e की रेंज 656 किलोमीटर है। दोनों एसयूवी 285 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं।