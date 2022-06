Alto से लेकर Eeco तक Maruti की ये कारें सेफ़्टी में फिसड्डी! जानिए कंपनी को क्यों हो रही है Bharat NCAP से चिंता

Maruti Suzuki के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि, भारत पश्चिमी देशों की तुलना में पूरी तरह से अलग बाजार है, पश्चिमी देशों में इस तरह के कार सेफ़्टी टेस्ट एक बेंचमार्क जैसे हैं। Bharat NCAP सेफ़्टी रेटिंग प्रोग्राम को भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य नहीं करना चाहिएं।

Maruti Suzuki Says Bharat-NCAP should not be mandatory