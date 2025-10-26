MoRTH: ड्राइविंग लाइसेंस से अपडेटेड नंबर लिंक करना जरुरी, इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकेंगे फोन नंबर लिंक



MoRTH ने अगस्त 2024 में वाहन मालिकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी वाहन मालिक अपने वाहन का आधार वेरिफिकेशन कराएं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर का अपडेट होना जरूरी है। यदि आपका आधार से जुड़ा नंबर पहले से एक्टिव है, तो आपको दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरुरत नहीं है। नए एडवाइजरी में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारक और वाहन मालिक अपने मोबाइल नंबर को तुरंत लिंक या अपडेट करें। बेहतर परिवहन सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरी की जानी है।