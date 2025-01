Toyota ने बढ़ाए फॉर्च्यूनर एसयूवी के दाम, यहां जानें वेरिएंट वाइज नई कीमतें

महंगे हुए फॉर्च्यूनर के ये वेरिएंट्स GR-S वेरिएंट – 50,000 रुपये महंगा हुआ है।

2.8 डीजल MT 4×2 – 40,000 रुपये की बढ़ोतरी।

2.8 डीजल AT 4×2 – 40,000 रुपये महंगा।

2.8 डीजल MT 4×4 और AT 4×4 – दोनों की कीमत में भी 40,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

लेजेंडर की कीमतें भी बढ़ीं 2.7 पेट्रोल MT 4×2 और AT 4×2 – दोनों वेरिएंट्स की कीमत 35,000 रुपये बढ़ाई गई है।

2.8 डीजल 4×2 AT और 4×4 AT – इनकी कीमत में 45,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Toyota Fortuner Powertrain: कैसा है पावरट्रेन? टोयोटा फॉर्च्यूनर में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें पहले विकल्प के तौर पर 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 186 bhp/245 Nm का आउटपुट जनरेट करने में सक्षम है। दूसरे विकल्प के तौर पर 2.8-लीटर डीजल इंजन मौजूद है, जो 204 bhp/500 Nm का आउटपुट जनरेट करने में सक्षम है।

Toyota Fortuner Features: कैसे हैं फीचर्स फॉर्च्यूनर के फीचर्स की बात करें तो इसमें – 9-इंच टचस्क्रीन, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग आदि शामिल हैं। सेफ्टी के लिहाज से एसयूवी में स्टेबिलिटी कंट्रोल, 7-एयरबैग जैसी सुविधांए मिलती हैं।