UBER से ऑटो बुक करने वालों के लिए बड़ा बदलाव, अब डिजिटल पेमेंट नहीं, ऐसे करना होगा भुगतान

Uber के ये बदलाव भारत में राइड-हेलिंग मार्केट की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे ड्राइवरों और पैसेंजर्स दोनों को फायदा हो सके।

भारत•Feb 19, 2025 / 12:45 pm• Rahul Yadav

Uber New Policy: Uber ने अपनी नई पॉलिसी के तहत ऑटो-रिक्शा राइड्स के लिए डिजिटल पेमेंट बंद कर दिया है। अब ऐप में राइडर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा – ‘ऑटो अब सिर्फ कैश में’ (Auto is now cash-only), जिसका मतलब है कि अब पेमेंट सिर्फ नकद में किया जाएगा।