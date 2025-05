EV गाड़ियों में आ रही V2L Technology, इमरजेंसी में आएगा काम, चार्जिंग से लेकर खाना बनाने तक कई फायदे

V2L Charging Technology कैसे काम करती है? V2L charging technology का काम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी से डायरेक्ट करंट (DC) को अल्टरनेटिंग करंट (AC) में बदलने के लिए एक इनबोर्ड कन्वर्टर का इस्तेमाल करके होता है। इससे EV की बैटरी से मिली ऊर्जा सामान्य घरेलू उपकरणों के लिए उपयुक्त हो जाती है। कुछ EVs में बिल्ट-इन पावर आउटलेट्स होते हैं जबकि कुछ में V2L adapter का उपयोग किया जाता है जो EV के चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट होता है।

What is the use of V2L: V2L टेक्नोलॉजी का यूज क्या है? V2L टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से बाहरी डिवाइसेज को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी खसतौर पर इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में भी फायदेमंद हो सकती है।

आप अपनी कार से छोटे उपकरणों जैसे फोन, पंखे, और लाइट्स को पावर दे सकते हैं। कुछ EVs जो V2L को सपोर्ट करती हैं वे दूसरी EV को चार्ज करने के लिए भी पावर दे सकती हैं।

V2L Technology से इमरजेंसी में कैसे बना सकते हैं खाना? V2L charging technology के जरिए आपकी EV की बैटरी बिजली का आउटपुट (आमतौर पर 3.6kW से लेकर 5kW तक) देती है। ये पावर छोटे किचन अप्लायंसेज जैसे – इलेक्ट्रिक केतली, इंडक्शन कुकटॉप, माइक्रोवेव, टोस्टर राइस कुकर और छोटा इलेक्ट्रिक ओवन को चलाने के लिए पर्याप्त होती है। यानि आप चाय, कॉफी, मैगी, दाल-चावल (राइस कुकर से), पराठा/सब्ज़ी (इंडक्शन से) बना सकते हैं।

हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। लोड लिमिट – आपकी EV कितनी बिजली दे सकती है ये जानना जरूरी है। सही प्लग और एडेप्टर होना चाहिए – यानि V2L adapter या इनबिल्ट 3-पिन सॉकेट होना चाहिए।

बैटरी डिस्चार्ज का ध्यान रखें – खाना बनाने में बैटरी तेजी से घट सकती है जिससे रेंज कम हो सकती है। इनडोर में इस्तेमाल न करें – अगर कार बंद जगह में है तो इसका इस्तेमाल न करें क्योंकि हीट जनरेटिंग डिवाइसेस से खतरा हो सकता है।

हाल ही में इंटरनेट पर का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें कार की Vehicle to Load (V2L) टेक्नोलॉजी से व्यक्ति पूरियां तलते हुए नजर आ रहा था। इसका वीडियो नीचे देखा जा सकता है।

View this post on Instagram A post shared by Ram Gothwal (@imrgothwal) EVs with V2L Technology: V2L Technology के साथ भारत में आने वाली कारें? कुछ इलेक्ट्रिक वाहन जैसे Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Tata Curvv EV और MG Windsor EV Pro में V2L की सुविधा पहले से मौजूद है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां सीधे अपनी EV की बैटरी से पावर लेने की सुविधा देती हैं। कुछ इलेक्ट्रिक वाहन जैसे Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Tata Curvv EV और MG Windsor EV Pro में V2L की सुविधा पहले से मौजूद है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां सीधे अपनी EV की बैटरी से पावर लेने की सुविधा देती हैं।