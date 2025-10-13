Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Tesla कार भारत के लोगों को क्यों नहीं आ रही रास, इन कारणों से मंद है टेस्ला कार की बिक्री, जानें पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट

Tesla ने कुछ ही महीनों पहले भारत में अपनी शोरूम की शुरुआत की। कंपनी को उम्मीद थी कि भारत जैसे बड़े बाजार में बढ़िया सेल गाड़ियों की होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका कारण क्या है?

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 13, 2025

Tesla

Tesla(Image-Tesla.com)

Tesla Cars In India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लोगों को पसंद आ रही है। इसके बावजूद Tesla जैसी दिग्गज कंपनी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ महीनों पहले ही टेस्ला ने भारत में शोरूम की शुरुआत की थी। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका और बाकी देशों की तरह भारत में भी लोग पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण।

Tesla: कम बिक्री के कुछ अहम कारण

ऊंची कीमतें

टेस्ला कारों की कीमत भारत में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। आयात शुल्क और टैक्स जोड़ने के बाद इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जहां अमेरिकी बाजार में टेस्ला मॉडल 3 की कीमत करीब 30 लाख तक होती है, वहीं भारत में यह कीमत 60 लाख या उससे अधिक तक पहुंच जाती है। भारत के आम उपभोक्ता के लिए यह रकम बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा बिक्री ना होने का सबसे बड़ा कारण ऊंची कीमतें हो सकती हैं।

सीमित बाजार

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग जरूर बढ़ी है लेकिन अभी भी इस बाकि गाड़ियों के मुकाबले काफी कम है। EVs की हिस्सेदारी कुल वाहन बिक्री का केवल 4-5 प्रतिशत ही है, जिसका मतलब है कि टेस्ला एक बहुत सीमित प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रही है। जिससे उनकी बिक्री सिमित है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस की कमी

भारत में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या अभी भी सीमित है। मेट्रो शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं के बराबर है। ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए टेस्ला कार का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग इस गाडी की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही टेस्ला के सर्विस सेंटर भारत में अभी नहीं हैं। अगर किसी हिस्से की मरम्मत या बदलाव की जरूरत पड़ जाए तो उसे विदेश से मंगवाना पड़ता है, जिससे खर्च और समय दोनों बढ़ जाते हैं।

भारतीय सड़के और ऑटोपायलट सिस्टम

भारत की सड़कों की स्थिति और ट्रैफिक पैटर्न बाकि पश्चिमी देशों से काफी अलग है। टेस्ला की कारें हाईवे ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई हैं, जबकि भारत में शहरों के अंदर भारी ट्रैफिक और खराब सड़कों पर ड्राइविंग अधिक होती है। ऐसे में इसकी “ग्राउंड क्लीयरेंस” और ऑटोपायलट सिस्टम जैसी सुविधाएं भारत की परिस्थितियों में उतनी उपयोगी नहीं दिखतीं। साथ ही टेस्ला की ऑटोपायलट मोड में भी समय-समय पर शिकायत आती रहती है। अभी हाल ही में अमेरिका में टेस्ला की कई लाख गाड़ियों पर जांच की बात कहीं गई है।

सस्ती ईवी का विकल्प मौजूद

भारतीय बाजार में अब टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी ZS ईवी और महिंद्रा XUV400 जैसे सस्ते और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक ऑप्शन मौजूद हैं। ये कारें न केवल बजट-फ्रेंडली हैं बल्कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हैं। इस कारण टेस्ला की प्रीमियम ईवी ग्राहकों के लिए “प्रैक्टिकल” विकल्प नहीं बन पा रही।

Tesla: सितंबर में बिकी इतनी गाड़ियां


टेस्ला सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो पिछले महीने यानी सितंबर में भारत में कुल 61 गाड़ियों की बिक्री हुई है। जिसमें अकेले मुंबई में 41 गाड़ी बिकी है। जबकि 11 दिल्ली में और 5 पुणे में बिकी है। थाने, अमरावती, गुरुग्राम, मीरा भाईंदर में 1-1 गाड़ी बिकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Automobile / Tesla कार भारत के लोगों को क्यों नहीं आ रही रास, इन कारणों से मंद है टेस्ला कार की बिक्री, जानें पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

GST कटौती के बावजूद इन कारों को नहीं मिला एक भी ग्राहक, कंपनियों के लिए बन गई बोझ

Cars
ऑटोमोबाइल

Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV

Top 7-Seater Cars in India
ऑटोमोबाइल

Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner
ऑटोमोबाइल

हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Tata की ये EV कार, कस्टमाइज्ड इंटीरियर में हथियार की जगह, 502 Km रेंज से होगी हाई-टेक गश्त

Himachal Pradesh Police New Car
ऑटोमोबाइल

भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.