Tesla कार भारत के लोगों को क्यों नहीं आ रही रास, इन कारणों से मंद है टेस्ला कार की बिक्री, जानें पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट

Tesla Cars In India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लोगों को पसंद आ रही है। इसके बावजूद Tesla जैसी दिग्गज कंपनी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ महीनों पहले ही टेस्ला ने भारत में शोरूम की शुरुआत की थी। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका और बाकी देशों की तरह भारत में भी लोग पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण।