8 फीट लंबा, 286 किलो भारी…राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा पंचधातु धनुष, जानें खासियत

पंचधातु का यह कोदंड केवल एक धातु से बना धनुष-बाण नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, भक्ति और परंपरा का प्रतीक है। उड़ीसा के कुशल शिल्पकारों ने इसे 8 महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया। इसके निर्माण के दौरान धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रीय नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। इस कोदंड का वजन लगभग 286 किलोग्राम है और इसकी लंबाई करीब 8 फीट है। इसे पंचधातु से बनाया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा शामिल हैं। पंचधातु को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग देवी-देवताओं की मूर्तियों और धार्मिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।