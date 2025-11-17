Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए चुना गया 30 मिनट का श्रेष्ठ मुहूर्त, 8 हजार VIP होंगे शामिल, जाने पूरा कार्यक्रम

25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर में पीएम मोदी व मोहन भागवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण करेंगे। शंखध्वनि, दीप-सज्जा और कड़ी सुरक्षा के बीच समारोह भव्य होगा। सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल पूरी तरह से अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Nov 17, 2025

Ram mandir

अयोध्या राम मंदिर

अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजन की गरिमा के साथ संपन्न किया जाएगा। वैदिक अनुष्ठानों और आधुनिक प्रोटोकॉल को मिलाकर बनाए गए कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। इस अवधि में चुना गया। श्रेष्ठ 30 मिनट का मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक तय किया गया है।

इस समारोह का सबसे विशेष क्षण वह होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण के दौरान शंखध्वनि, ढोल-नगाड़ों और मंगलवाद्य की गूंज मंदिर परिसर में प्रतिध्वनित होगी। जैसे ही ध्वज लहराएगा। पूरे मंदिर क्षेत्र में घंटे-घड़ियाल भी बज उठेंगे। सेना के अधिकारी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय उत्सवों की तरह शिष्टाचार का पालन करते हुए संपन्न की जाएगी। परिसर को पारंपरिक ध्वजों, पुष्पों और दीपों से सजाया जा रहा है। जबकि शहर में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आगंतुकों की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

पीएम मोदी कर सकते हैं रोड शो, दो रूट तैयार

ध्वजारोहण में शामिल होने पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो करने की भी संभावना है। सोमवार या मंगलवार को एसपीजी की टीम के निरीक्षण के बाद उनके अंतिम रूट पर निर्णय होगा। जिला प्रशासन ने पीएम के लिए दो विकल्प तैयार किए हैं। एयरपोर्ट से महोबरा बाजार होते हुए राम मंदिर तक सड़क मार्ग लगभग 12 किमी लंबा होगा। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत कॉलेज हेलीपैड तक, फिर वहां से मंदिर तक सड़क मार्ग लगभग 1 किमी पड़ेगा। दोनों रूटों की सुरक्षा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साकेत कॉलेज में तीन हेलीपैड भी तैयार किए जा चुके हैं। एसपीजी द्वारा अंतिम मार्ग तय होते ही रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। आसपास के भवनों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रोड शो को लेकर भी अंतिम निर्णय एसपीजी की मंजूरी के बाद ही होगा।

योगी आदित्यनाथ 18 नवंबर को अयोध्या में तैयारियों की कर सकते समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 18 नवंबर को अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे और ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद उनके पहुंचने की संभावना है। सीएम योगी रामजन्मभूमि परिसर में प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन से जुड़े प्रमुख बिंदुओं का निरीक्षण भी किया जाएगा।

सुरक्षा कड़ी: राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित

ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले लगभग आठ हजार मेहमानों के लिए नया नियम लागू किया गया है।
कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पहले मोबाइल की अनुमति थी। लेकिन दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी। समीक्षा के बाद ट्रस्ट और प्रशासन ने मोबाइल प्रतिबंध लागू कर दिया।

आगंतुकों से सहयोग की अपील, ताकि समारोह पूरी सुरक्षा व अनुशासन के साथ संपन्न हो

मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रवेश समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तय है। भोजन और जलपान की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। परिसर में सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वॉड, हाईटेक कैमरे और सर्विलांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। नए कंट्रोल रूम के साथ 24×7 मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
प्रशासन ने आगंतुकों से सहयोग की अपील की है। ताकि समारोह पूरी सुरक्षा व अनुशासन के साथ संपन्न हो सके।

Updated on:

17 Nov 2025 02:22 pm

Published on:

17 Nov 2025 02:21 pm

Ayodhya / राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए चुना गया 30 मिनट का श्रेष्ठ मुहूर्त, 8 हजार VIP होंगे शामिल, जाने पूरा कार्यक्रम

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

