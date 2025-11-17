राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए चुना गया 30 मिनट का श्रेष्ठ मुहूर्त, 8 हजार VIP होंगे शामिल, जाने पूरा कार्यक्रम

ध्वजारोहण में शामिल होने पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो करने की भी संभावना है। सोमवार या मंगलवार को एसपीजी की टीम के निरीक्षण के बाद उनके अंतिम रूट पर निर्णय होगा। जिला प्रशासन ने पीएम के लिए दो विकल्प तैयार किए हैं। एयरपोर्ट से महोबरा बाजार होते हुए राम मंदिर तक सड़क मार्ग लगभग 12 किमी लंबा होगा। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत कॉलेज हेलीपैड तक, फिर वहां से मंदिर तक सड़क मार्ग लगभग 1 किमी पड़ेगा। दोनों रूटों की सुरक्षा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साकेत कॉलेज में तीन हेलीपैड भी तैयार किए जा चुके हैं। एसपीजी द्वारा अंतिम मार्ग तय होते ही रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। आसपास के भवनों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रोड शो को लेकर भी अंतिम निर्णय एसपीजी की मंजूरी के बाद ही होगा।