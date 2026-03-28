अयोध्या के राजघाट पर हो रहे महायज्ञ में लगी आग, 1251 हवन कुंड जलकर राख

अयोध्या : अयोध्या में माझा जमथरा स्थित सरयू तट पर आयोजित राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। यज्ञ के लिए बांस-बल्ली, घास-फूस और कपड़ों की सहायता से एक भव्य और विशाल पंडाल तैयार किया गया था। चूंकि मुख्य यज्ञ का समापन शुक्रवार को ही हो चुका था, इसलिए शनिवार को अन्य अनुष्ठान चल रहे थे। दोपहर के समय अचानक पंडाल से धुएं का गुबार उठा और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में यज्ञ स्थल पर बनाए गए 1251 हवन कुंड जलकर पूरी तरह राख हो गए।