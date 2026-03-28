28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या के राजघाट पर हो रहे महायज्ञ में लगी आग, 1251 हवन कुंड जलकर राख

Ayodhya Mahayagya fire : अयोध्या के सरयू तट पर जीयर स्वामी के महायज्ञ स्थल पर भीषण आग लगने से 1251 हवन कुंड जलकर राख हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 28, 2026

अयोध्या में हवन कुंड में लगी आग, PC- X

अयोध्या : अयोध्या में माझा जमथरा स्थित सरयू तट पर आयोजित राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। यज्ञ के लिए बांस-बल्ली, घास-फूस और कपड़ों की सहायता से एक भव्य और विशाल पंडाल तैयार किया गया था। चूंकि मुख्य यज्ञ का समापन शुक्रवार को ही हो चुका था, इसलिए शनिवार को अन्य अनुष्ठान चल रहे थे। दोपहर के समय अचानक पंडाल से धुएं का गुबार उठा और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में यज्ञ स्थल पर बनाए गए 1251 हवन कुंड जलकर पूरी तरह राख हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी के झुलसने या किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की गहनता से जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, स्वामी जी महाराज के द्वारा कराया जा रहा है। महायज्ञ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू में जुटी हैं। मौके पर दमकल की चार गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

‘मैंने तुमसे बेपनाह प्यार किया और तूने मुझे मौत दे दी…जा अब खुश रह तू’, कहकर युवक ने किया सुसाइड
मैनपुरी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या के राजघाट पर हो रहे महायज्ञ में लगी आग, 1251 हवन कुंड जलकर राख

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में भाजपा की बड़ी नियुक्ति पर बवाल, आपराधिक छवि वाले नेता को जिम्मेदारी

अयोध्या में भाजपा की नियुक्ति पर विवाद: शिवेंद्र सिंह को महानगर महामंत्री बनाए जाने से उठे सवाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
अयोध्या

अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, 4 मिनट तक पड़ीं ललाट पर किरणें, 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे

अयोध्या

दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि कैसे आई…उन्होंने तो श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे : महंत

अयोध्या

Ram Navami 2026 Surya Tilak Live : अयोध्या में राम नवमी, सूर्य तिलक का लाइव चमत्कार, समय और दर्शन की पूरी जानकारी

Ram Navami 2026 Surya Tilak Live
धर्म और अध्यात्म

Ram Navami 2026: रामनवमी पर अयोध्या जा रहे हैं, तो जान ले संतों की ये अपील…इस बार घर पर ही मनाएं पर्व

Ram Navami 2026
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.