अयोध्या में भाजपा की बड़ी नियुक्ति पर बवाल, आपराधिक छवि वाले नेता को जिम्मेदारी

हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न ही शिवेंद्र सिंह ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी है। इससे स्थिति और अधिक अस्पष्ट बनी हुई है और अटकलों का दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में पार्टी नेतृत्व को समय रहते स्पष्टता लानी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाना चाहिए, और यदि इनमें सच्चाई है, तो संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।