Ram Navami 2026: रामनवमी पर अयोध्या जा रहे हैं, तो जान ले संतों की ये अपील…इस बार घर पर ही मनाएं पर्व

परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर समय रहते गैस की आपूर्ति सुचारू नहीं हुई। तो रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। इससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या को गंभीरता से लेने और जल्द समाधान करने की मांग की है।

स्थिति को देखते हुए उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि इस बार वे अयोध्या आने से बचें और अपने घरों में ही भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाएं। उनका कहना है कि ऐसा करने से न सिर्फ व्यवस्था पर दबाव कम होगा। बल्कि सभी को सुरक्षित और सुचारू रूप से पर्व मनाने में मदद मिलेगी।