अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, 9 मिनट तक पड़ीं ललाट पर किरणें, 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे

अयोध्या आज पूरी तरह राममय हो चुकी है, जहां प्रशासन और ट्रस्ट ने भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या में उपस्थिति दर्ज कराई है। आज दर्शन के लिए समय 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक (कुल 18 घंटे) भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में लोग सुगमता से दर्शन कर सकें।