कौन है, जर्मनी का नन्हा अंजनेय! अयोध्या में ‘राम-राम’ जप सुन हर कोई रह गया दंग… अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नन्हा अंजनेय (फोटो-ANI), राम मंदिर फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला। जिसने लोगों का दिल छू लिया। जर्मनी से आया एक छोटा बच्चा राम मंदिर पहुंचा। वहां ‘राम-राम’ का ऐसा जाप किया कि हर कोई हैरान रह गया। उसकी भक्ति और साफ उच्चारण ने लोगों को भावुक कर दिया। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रविवार को एक अनोखा और भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहां जर्मनी से आए एक छोटे बच्चे ने अपनी भक्ति से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बच्चे का नाम अंजनेय बताया जा रहा है। जो अपने परिवार के साथ राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा था।
मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही अंजनेय ने जिस तरह से ‘राम-राम’ का जाप शुरू किया। उसे सुनकर वहां मौजूद लोग ठहर गए। खास बात यह रही कि वह संस्कृतनिष्ठ अंदाज में बहुत साफ और शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान राम का नाम ले रहा था। उसकी आवाज में एक अलग ही श्रद्धा और भाव नजर आ रहा था, जिसने सभी को प्रभावित कर दिया।
सफेद कपड़े पहने और माथे पर कुमकुम लगाए अंजनेय बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आया। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह भारत से नहीं, बल्कि विदेश से आया है। उसकी भक्ति में किसी तरह की झिझक नहीं थी। बल्कि वह पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण कर रहा था।
मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। लोग इस छोटे बच्चे की भक्ति, संस्कार और उच्चारण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान से भी जोड़कर देखा।
न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान अंजनेय ने अपने अनुभव को बेहद खास बताया। उसने कहा कि उसे अयोध्या आकर बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बहुत सुंदर है। उसने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि यहां गर्मी जरूर है। लेकिन वह इसे सह सकता है। यह छोटा सा पल अब लोगों के दिलों में एक बड़ी छाप छोड़ गया है। जो दिखाता है कि भक्ति और आस्था की कोई सीमा नहीं होती।
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