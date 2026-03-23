कौन है, जर्मनी का नन्हा अंजनेय! अयोध्या में ‘राम-राम’ जप सुन हर कोई रह गया दंग… अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान अंजनेय ने अपने अनुभव को बेहद खास बताया। उसने कहा कि उसे अयोध्या आकर बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बहुत सुंदर है। उसने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि यहां गर्मी जरूर है। लेकिन वह इसे सह सकता है। यह छोटा सा पल अब लोगों के दिलों में एक बड़ी छाप छोड़ गया है। जो दिखाता है कि भक्ति और आस्था की कोई सीमा नहीं होती।