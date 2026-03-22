22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में सुरक्षा का बड़ा विस्तार, एनएसजी हब की स्थापना से ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती, पर्यटन और ढांचे को भी मिलेगा नया बल

अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती से सुरक्षा बढ़ेगी। राम मंदिर के बाद बढ़ते श्रद्धालुओं के बीच पर्यटन, एक्सप्रेसवे, होटल और आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास जारी है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Anurag Animesh

Mar 22, 2026

ram mandir

AI Image-ChatGpt

अत्यंत संवेदनशील शहरों में गिनी जाने वाली भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इस केंद्र की स्थापना के लिए कुल 61 एकड़ भूमि की मांग की गई है। पहले चरण में 8 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी थी, लेकिन अब विस्तारित और पूर्ण विकसित केंद्र के निर्माण हेतु नई प्रक्रिया शुरू की गई है। यह केंद्र देश का सातवां एनएसजी हब होगा, जहां ब्लैक कैट कमांडो स्थायी रूप से तैनात रहेंगे और किसी भी आतंकी गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे।

लाखों में होती है श्रद्धालुओं की संख्या


राम मंदिर के लोकार्पण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। सामान्य दिनों में जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहीं विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। अनुमान के अनुसार, अब तक लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें वर्ष 2025 में ही करीब 28 करोड़ श्रद्धालु शामिल रहे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक और सुदृढ़ बनाना समय की आवश्यकता बन गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना से पूरे क्षेत्र में 24 घंटे उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार


सुरक्षा के साथ-साथ अयोध्या में पर्यटन और आधारभूत ढांचे का भी तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले दिनों में परिक्रमा मार्ग शुरू किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। मंदिर परिसर के सभी छह मंदिरों को भी दर्शन के लिए खोला जाएगा, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अयोध्या से प्रयागराज के बीच छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम होगी।

पर्यटन पर भी ध्यान


विशेष पर्यटन नीति के अंतर्गत होटल उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत 125 से अधिक नए होटलों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही आधुनिक एयरपोर्ट, उन्नत रेलवे स्टेशन, 300 बेड का अस्पताल और कैंसर अस्पताल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से अयोध्या को एक सुरक्षित, आधुनिक और विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 05:36 am

Published on:

22 Mar 2026 05:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में सुरक्षा का बड़ा विस्तार, एनएसजी हब की स्थापना से ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती, पर्यटन और ढांचे को भी मिलेगा नया बल

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

61 एकड़ में बनेगा एनएसजी सेंटर, हाई-सिक्योरिटी जोन होगी श्रीराम नगरी अयोध्या

अयोध्या

IPL से पहले रामलला के दरबार पहुंची लखनऊ की टीम, ऋषभ पंत-संजय गोयनका दिखी खास केमिस्ट्री

IPL से पहले LSG पहुंची राम मंदिर
अयोध्या

राम मंदिर में गूंजा आस्था का महाअनुष्ठान! राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया रहस्यमयी ‘राम यंत्र’, जानिए इसकी खासियत

अयोध्या

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन और पूजा जारी

अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.