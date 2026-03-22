अयोध्या में सुरक्षा का बड़ा विस्तार, एनएसजी हब की स्थापना से ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती, पर्यटन और ढांचे को भी मिलेगा नया बल

अत्यंत संवेदनशील शहरों में गिनी जाने वाली भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इस केंद्र की स्थापना के लिए कुल 61 एकड़ भूमि की मांग की गई है। पहले चरण में 8 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी थी, लेकिन अब विस्तारित और पूर्ण विकसित केंद्र के निर्माण हेतु नई प्रक्रिया शुरू की गई है। यह केंद्र देश का सातवां एनएसजी हब होगा, जहां ब्लैक कैट कमांडो स्थायी रूप से तैनात रहेंगे और किसी भी आतंकी गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे।