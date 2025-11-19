Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को: 300 मीटर पैदल चलकर करेंगे द्वार प्रवेश; होगी हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट

Ayodhya News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से साकेत डिग्री कॉलेज हेलीपैड तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचेंगे। इसके बाद वे लगभग 300 मीटर पैदल चलकर रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे।

2 min read
अयोध्या

image

Mohd Danish

Nov 19, 2025

ayodhya pm modi visit november 25 security route ram temple flag hoisting

अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को | Image Source - 'FB' @narendramodi

PM Modi visit november 25 in Ayodhya:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनका एयरफोर्स के विशेष विमान से महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने का कार्यक्रम निर्धारित है। एयरपोर्ट पर आगवानी करने वाले चुनिंदा लोगों को प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में बैठाया जाएगा, ताकि प्रोटोकॉल में कोई कमी न रह जाए।

एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे पीएम

एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत डिग्री कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। यह हेलीपैड लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा पीएम के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार कराया जा रहा है। यहां से वे सड़क मार्ग द्वारा लगभग 300 मीटर पैदल दूरी तय कर आदिगुरु शंकराचार्य द्वार से रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे।

प्रशासन ने 10 दिनों से तैयारियों में झोंकी पूरी ताकत

हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा और मार्ग को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप तभी दिया जाएगा जब एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) अपनी स्वीकृति देगी। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन पिछले 10 दिनों से पीएम के कार्यक्रम की सूक्ष्म स्तर पर तैयारियों में लगा है और हर बिंदु को SPG की गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

SPG समन्वय की कमान ADM नगर को सौंपी गई

जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने SPG से संवाद और समन्वय की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडेय को सौंपी है। वह पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को फाइनल रूप देंगे।

सात हजार अतिथियों के आगमन की तैयारी

अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान सात हजार अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें एक हजार अति विशिष्ट और अन्य छह हजार विशिष्ट अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथियों में अवध, काशी, गोरखपुर और कानपुर प्रांतों के लोग शामिल होंगे, जिनमें किसान, ड्राइवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान और विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े लोग शामिल हैं।

उद्योगपति और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे होंगे अति विशिष्ट अतिथि

अति विशिष्ट अतिथियों में देश के कई बड़े औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पद्मनाथ जिंदल मफतलाल, रूपल विशद मफतलाल जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा संजय सिंघल, मयंक सिंघल, डॉ. एम. सत्यनारायण रेड्डी, गोविंद विनायक जोशी, अनिल कुमार जोशी, प्रतिभा जोशी, चिराग लाखी, उदित आनंद, विजय आनंद, अशोक गोयल और कविता गोयल आदि भी संभावित रूप से अति विशिष्ट अतिथियों की सूची में शामिल हैं।

