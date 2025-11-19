अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को: 300 मीटर पैदल चलकर करेंगे द्वार प्रवेश; होगी हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट

अति विशिष्ट अतिथियों में देश के कई बड़े औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पद्मनाथ जिंदल मफतलाल, रूपल विशद मफतलाल जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा संजय सिंघल, मयंक सिंघल, डॉ. एम. सत्यनारायण रेड्डी, गोविंद विनायक जोशी, अनिल कुमार जोशी, प्रतिभा जोशी, चिराग लाखी, उदित आनंद, विजय आनंद, अशोक गोयल और कविता गोयल आदि भी संभावित रूप से अति विशिष्ट अतिथियों की सूची में शामिल हैं।