अयोध्या के श्रीराम मंदिर में घुसे 3 कश्मीरी… नमाज पढ़ने की कोशिश, सुरक्षाबलों ने दबोचा

तीनों कश्मीरी श्रीराम मंदिर के गेट D1 से परिसर में घुसे। घुसते ही एक युवक सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। युवक को ऐसा करते देख पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। तीनों कश्मीरी वेशभूषा में थे। पकड़े गए एक युवक का नाम अबू अहमद शेख है। वह कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। वहीं साथ में आई लड़की का नाम सोफिया है। वहीं तीसरे युवक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है।