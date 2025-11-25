Ram Mandir: अयोध्या में छाया रामभक्ति का अद्भुत नजारा: नाचते-गाते श्रद्धालु, इकबाल अंसारी को भी आमंत्रण

Ram Mandir News: अयोध्या आज भक्ति और उत्साह की अभूतपूर्व तरंगों में डूबी है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाह पंचमी के पावन अवसर पर आज दोपहर 12 बजे भगवा ध्वज फहराएंगे। यह ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। उत्सव ऐसा कि पूरा शहर दीपोत्सव जैसी रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। चौक-चौराहे और मुख्य मार्ग फूलों से सजे हैं और वातावरण में श्रद्धा का ऐसा गूंजता स्वर कि हर ओर त्रेता जैसा अद्भुत एहसास हो रहा है।