राममंदिर की डिजाइन में परिवर्तन अब 44 नहीं 48 लेयर पर टिकेगी नींव

Changes in design of Ram Mandir now foundation will rest on 44th layer- राममंदिर (Ram Mandir) की डिजाइन में बदलाव किया गया है। नींव की डिजाइन में राफ्ट को लेकर आंशिक परिवर्तन किया गया है। मंदिर के नींव की डिजाइन अब 44 की जगह 48 लेयर की बनेगी। फिलहाल 42 लेयर तक बनकर तैयार हो चुकी है।